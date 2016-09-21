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'de 1 milyon liralık krizi

'li 'ın 1 milyon liralık na binmesi olay oldu. Toprak'ın aracı, işçilere verilmesi gereken banka promosyonuyla alması ise tepkileri daha da artırdı!

CHPde 1 milyon liralık makam aracı krizi

Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan, milletvekillerinin de katıldığı örgüt toplantısında çalışmalarından memnun olmadığı Belediye Başkanı Handan Toprak'la ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

GÜYA GENÇ YETİŞTİRİYOR
Avcılar'da yaşanılan olaylardan dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getiren Bozan, "İşçi maaşlarının ödenmediği yerde aylık kirası 17 bin lira olan arabalara binersen birileri de bunu diline dolar" diyerek, "Üç tane adam gelmiş belediye başkanının etrafını çevirmiş bildikleri gibi at koşturuyor. O adamlar gidecek" dedi.

Handan Toprak'ın sağkolu olan Burçin Baykal'ı da eleştiren Bozan, "Belediyecilikle ilgisi olmayan, gencecik birisi getirilmiş kendisine 11 müdürlük teslim edilmiş. Başkanımıza bunu sorduğumuzda ise, 'genç yetiştiriyoruz' cevabını veriyor" dedi.

BANKA BONUSU İTİRAFI!
Bozan partililerle yapılan örgüt toplantısındaki konuşmaya şu şekilde devam etti: "Belediye başkanımız, 'Bir milyonluk arabaya biniyorum çünkü bankadan promosyon parası aldım' savunmasını yaptı. Sayın Başkan, bir milyonluk araba alacağına 20 tane Renault Fluence alsaydın ya 50 bin liralık."

Kaynak: Akşam
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 14:41
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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abbas abbas

sözde bunlar sosyal demokrat. işçi sınıfını temsil ediyor hadi ordan sizler. siz fakiri sevmezsiniz siz kendinize göre elit. bize göre ise örf ve adetlerini unutmuş zavallılarsınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 21.09.2016 17:11
fethi fethi

chp den bu beklenır zaten hıc sasırmadım

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 21.09.2016 16:17
Realist Realist

İşte "Halkçı Belediyecilik" diye buna derim ben!!!

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evet8
hayır0
cevapla 21.09.2016 15:50
kendi d&#252;şen aglamaz kendi düşen aglamaz

oy veren asalaklar düşünsün

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 21.09.2016 15:50
İNAN&#199; İNANÇ

İDAM EDİLSİNLER

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 21.09.2016 15:45
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