CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan, milletvekillerinin de katıldığı örgüt toplantısında çalışmalarından memnun olmadığı Belediye Başkanı Handan Toprak'la ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Avcılar'da yaşanılan olaylardan dolayı rahatsızlık duyduğunu dile getiren Bozan, "İşçi maaşlarının ödenmediği yerde aylık kirası 17 bin lira olan arabalara binersen birileri de bunu diline dolar" diyerek, "Üç tane adam gelmiş belediye başkanının etrafını çevirmiş bildikleri gibi at koşturuyor. O adamlar gidecek" dedi.Handan Toprak'ın sağkolu olan Burçin Baykal'ı da eleştiren Bozan, "Belediyecilikle ilgisi olmayan, gencecik birisi getirilmiş kendisine 11 müdürlük teslim edilmiş. Başkanımıza bunu sorduğumuzda ise, 'genç yetiştiriyoruz' cevabını veriyor" dedi.Bozan partililerle yapılan örgüt toplantısındaki konuşmaya şu şekilde devam etti: "Belediye başkanımız, 'Bir milyonluk arabaya biniyorum çünkü bankadan promosyon parası aldım' savunmasını yaptı. Sayın Başkan, bir milyonluk araba alacağına 20 tane Renault Fluence alsaydın ya 50 bin liralık."Kaynak: Akşam