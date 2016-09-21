Bir köy kül oldu

Kastamonu, dün sabah yangın faciasıhaberiyle uyandı. Merkeze bağlı KirenliKöyü'nde Yaşar Gamit'e (41) ait evdeönceki gece sobadan kaynaklı yangın çıktı.Alevler, kısa sürede 2 katlı ahşap binayısardı. Yanğgın rüzgarın etkisiyle diğer evlerede sıçradı. Köylüler alevlerin arasındancanlarını zor kurtardı. İtfaiye ekipleri kısasürede olay yerine ulaştı. Ancak tüm çabalararağmen yangın kontrol altına alınamadı.Felaketin boyutları ise gün ışığınca ortaya çıktı.Facianın ardından Yaşar Gamit'in cesedineulaşıldı. 15 evin küle döndüğü köyde taş taşüstünde kalmadı.
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