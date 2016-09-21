  1. Piknik alanında erkek cesedi
  2. Acı kaza

Bir köy kül oldu

Bir köy kül oldu
Kastamonu, dün sabah yangın faciası haberiyle uyandı. Merkeze bağlı Kirenli Köyü'nde Yaşar Gamit'e (41) ait evde önceki gece sobadan kaynaklı çıktı. Alevler, kısa sürede 2 katlı ahşap binayı sardı. Yanğgın rüzgarın etkisiyle diğer evlere de sıçradı. Köylüler alevlerin arasından canlarını zor kurtardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak tüm çabalara rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Felaketin boyutları ise gün ışığınca ortaya çıktı. Facianın ardından Yaşar Gamit'in cesedine ulaşıldı. 15 evin küle döndüğü köyde taş taş üstünde kalmadı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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