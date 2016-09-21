Bilal Erdoğan İtalyan yargısının kararını canlı yayında değerlendirdi

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan hakkında "kara para aklama" iddiasıyla geçen şubat ayında başlatılan soruşturmada savcılık, herhangi bir kanıta rastlamadığı gerekçesiyle tetkik hakimliğinden takipsizlik kararı verilmesini talep etti. İtalyan yargısının kararını Bilal Erdoğan A Haber'de değerlendirdi. Erdoğan şöyle konuştu.



BU İŞ 1 KASIM SEÇİMLERİ ÖNCESİNE DAYANIYOR

Bu iş 1 kasım seçimlerinin öncesine dayanıyor. Twitterdaki operasyon hesapların bir tanesinde Bilal Erdoğan'ın İtalya'ya milyarlarca dolar parayla kaçtı gibi ipe sapa gelmez bir şeyler yazıldı. Bunu önce sosyal medyadan daha sonra medyaya oradan da yargıya taşıyorlar. İtalyan medyasında bu yer aldıktan sonra İtalya'da konuşulmaya başladı. Ve sonunda Şubat ayından itibaren bir savcı soruşturmaya başladı. Bir bulguya ulaşılamadı savcı bunu uzatmaya çalıştı sonra biz de itiraz ettik. Sonunda İtalyan yargısı da bir şey çıkaramayınca bunu bırakmak zorunda kaldı.



HAKAN UZAN NEREDE BEN ONU MERAK EDİYORUM?

Hakan Uzan nerede ben onu merak ediyorum. Bu insanlar kırmızı bültenle aranmasına rağmen Avrupa da bulunuyorlar. Bu suçlular bir siyasetçinin ailesine bir çamur atıyorlar İtalyan yargısı bununla ilgili harekete geçiyor. Banka hesaplarım ortada. Bazı insanları hiç bir zaman ikna edemezsiniz. Bu yoldaki ayağımıza takılmak istenen bir taştan da yolumuz açılmış oldu. Bu konuyla ilgili de yargı yollarını kullanacağım

Ben İtalya'da 3 sene yaşadım. 2009 20012 yılları arasında. İtalya'daki örgütün nerelerde olduğunu ne tür çalışmaları olduğunu biliyorum. Onların İtalya'daki yargıyla bağlantı kurmuş olabileceğini düşünüyorum. Hakan Uzan'ın tek başına bunu yapmış olduğu düşüncesi beni tatmin etmiyor. Hakan Uzan'la ilgili yargı üzerinden gerekeni yapacağım.

HEDEF BU ÜLKENİN LİDERİ VE İSTİKRARIDIR

Bana yapılan bir şey tabiki sayın Cumhurbaşkanına yönelik yapılıyor. Benimle neden uğraşsınlar ki. 17-25 Aralık da bu şekilde yapıldı. Cumhurbaşkanı'na ulaşmak için yaptılar. Bizi DAEŞ'le ilişkilendirmeye çalıştılar burada hedefin ben olmadığımı düşünüyorum hedef bu ülkenin lideri ve istikrarıdır.