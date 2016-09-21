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Başını soktuğu yerden çıkaramadı

Başını soktuğu yerden çıkaramadı
Zonguldak Alaplı'ya bağlı Karşıyaka Mahallesi Park Sokak'ta 5 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 yaşındaki Kayra Demirtaş, evde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada başını balkon demirlerinin arasına soktu. Başını demirlerin arasından çıkaramayınca mahsur kaldı. Ağlama sesi üzerine gelen annesi Duygu da oğlunu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, Kayra'yı 10 dakika süren çalışma sonucunda kurtardı.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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