Başbakan milyonların beklediği kararı açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yeni ekonomik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Genel kredi taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkarmış olduk. Bazı ürünlerde taksit sayısı olabiliyor. Daha az olanlar ve farklı olanlar var ama her halükarda 12 aydan daha fazla olmuyor. Kredi kartlarının borç bakiyelerini yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Ödüyorsunuz, taksitleri sonra ödeme zorluğu içerisine girdiniz, değiştirebiliyorsunuz. Yeniden yapılandırma yapabiliyorsunuz. 1 defaya mahsus 72 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenleme"

"AZAMİ VADE SAYISINI 48 AYA ÇIKARIYORUZ"

"Ayrıca tüketici kredilerindeki vade 36 aydı, bunu 48 aya çıkarıyoruz. Konut kredilerinde öz kaynak kredi diye iki bölüm vardı. 100 bin liraya ev alacaksanız 75'inini kredilendiriyordunuz, 25 binini siz veriyordunuz. Burada 5 puan arttırdık. Bankalar yüzde 80'e kadar, yüzde 20'sini de alıcı karşılamış olacak"

"KATILIM BANKALARI VE DİĞER BANKALAR ARASINDAKİ FARK KALKACAK"

"Katılım bankalarının finansal kiralamaları işlemlerinde kredi teminat oranı uygulamasından istisna getiriyoruz ve yüzde 100'ünü krediyle alabilecekler. Bankaların verdiği kredilerden sermaye yeterlilik oranı diye bir şey var. Eğer kredi ödenmezse onun bir karşılığı var. Burada katılım bankalarıyla diğer bankalar arasında farklılıklar vardı. Onları aradan kaldırıyoruz aynı kriter ve kural katılım bankalarına da uygulanacak."

"ENFLASYON ARTIŞININ SEBEBİ GIDA FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR"

"Kredi kartı gelirinin 4 katıyla sınırlı. Diyelim bin lira geliriniz varsa 4 bin lira. Burada değişikiğe gidildi. En az kredi kullanma limiti 5 bin 200 liraya çıkmış oldu asgari ücretin bin 300 lira olmasından dolayı. Enflasyon artıyor. Artış sebebi gıda fiyatlarındaki ani dalgalanmaların, genel anlamda enflasyonun artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Bu artış durup dururken neden oluyor? Bu artış enflasyonun neredeyse üçte birini teşkil ediyor. Bu durumun dikkatle incelenmesi lazım. Bu amaca yönelik olarak da gıda komitesi zaten vardı, yeniden yapılandırılmasına başladık. Taksitli alışveriş gibi bir düzenleme yok"

KÖY KORUCULARININ TALEPLERİ

"İçişleri Bakanlığı bir daire başkanlığı kurdu konuyla ilgili. Geçici köy koruclarının her konlarıyla yakından ilgilenmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve terörle mücadele konusunda fedakarlık gösteren bu insanların mağduriyet yaşamalarını öne geçmek."

"AMERİKLA İLE BU KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

"PKK'nın isim değiştirmiş uzantısıdır. PKK neyse, PYD de odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yoktur. Kürt kardeşlerimiz, Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de yaşıyor. Bunlarla ülkemizin hiçbir sorunu yok. Ancak bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yenmek için mücadeleye girilmez. Amerika ile bu konuda anlaşamıyoruz. Amerikalılara biz bunu açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunun ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir. Suriye'deki sorunu çözmez. Daha da karmaşık hale getirir. Halbuki zaman artık Suriye sorununun acil olarak çözülme zamanıdır. Bu konuda da herkese tarihi sorumluluk düşmektedir. Aksi halde binlerce onlar insan hayatını kaybediyor, evinden barkından oluyor, yollara düşüyor. Bu ızdırabı artık sona erdirmek hepimizin Suriye'de söz sahibi olan bütün ülkelerin görevidir."

ANAYASA VE OHAL AÇIKLAMALARI

"OHAL devam ediyor, şartlar gerekirse süresi uzatılabilir."

"Anayasa'da değişiklikleri uzlaşma ile yapalım istiyoruz. 3 parti karar aldık, acil ihtiyaç niteliğinde değişiklikler gerekli. Sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Bahçeli ile görüşme yapma ihtiyacımız var. Görüşüp bu konuyu da bir karara bağlamamız yerinde olur. Bu hafta görüşme olabilir"