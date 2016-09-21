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Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

ile CHP Genel Başkanı , yarın saat 10.00'da bir araya gelecek. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

, yarın CHP Genel Başkanı ile bir araya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, yarın saat 10.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 22:18
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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MUSTAFA MUSTAFA

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP DEN BİR AN ÖNCE POSTALANMALI

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evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 23:49
yunus yunus

chp vatan hainliğine devam ediyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 23:48
ZAFER ZAFER

KHK DEĞİŞTİRİLEMEZ CHP NİN İŞİ GÜCÜ BELLİ KAOS VE TÜRKİYEYİ KARIŞTIRMAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 23:48
ONUR ONUR

KEMAL KILIÇDAROĞLUYLA GÖRÜŞMEYİN BAŞBAKANIM İSTEMİYORUZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 23:47
g&#252;lay gülay

hdp pkk chp fetö = vatana ihanet çeteleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.09.2016 23:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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