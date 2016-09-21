Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, yarın saat 10.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
Başbakan Binali Yıldırım, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi, yarın saat 10.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP DEN BİR AN ÖNCE POSTALANMALI
chp vatan hainliğine devam ediyor
KHK DEĞİŞTİRİLEMEZ CHP NİN İŞİ GÜCÜ BELLİ KAOS VE TÜRKİYEYİ KARIŞTIRMAK
KEMAL KILIÇDAROĞLUYLA GÖRÜŞMEYİN BAŞBAKANIM İSTEMİYORUZ
hdp pkk chp fetö = vatana ihanet çeteleri
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