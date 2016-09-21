Bakan Elvan: Mutlaka cezasını çekecekler!

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gazetecilerin sorusu üzerine , FETÖ'nün silahlı kuvvetler, yargı ve emniyet olmak üzere 3 temel kurumda yoğunlaşma politikası izlediğini ifade etti.

Darbe girişimine katılanlar açısından bakıldığında sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinden 4 binin üzerinde kişinin tutuklandığını anlatan Elvan, "Bunlar Türk vatandaşlarının, halkımızın üzerine silah doğrulttular, 242 vatandaşımızı şehit ettiler, tanklarla insanlarımızın üzerine yürüdüler, uçaklarla Meclise, vatandaşımızın üzerine bomba attılar. Bunları serbest mi bırakacaktık? Hangi ülke böyle bir durumda bu insanları serbest bırakır? Darbe girişimini yapanlar mutlaka cezasını çekecekler." değerlendirmesinde bulundu.