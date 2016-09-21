Baba dehşet

Adana'dagaspçı 2arkadaşıntartışması cinayetlebitti. MuratAytekin (25) ilearkadaşı ŞahinBerker, 3 yıl öncebir kadının çantasınıgasp etti. Yakalananşüpheliler, kadınaşikayetçi olmamasıiçin 3 bin lira teklifetti. Mağdurunkabul etmesi üzerineAytekin, 3 binlirayı kadına ödedi.Ardından Aytekin,paranın yarısınıarkadaşından istedi. AncakBerker, bunu reddetti. Birsüre sonra yaralama suçundancezaevine giren ve geçenAğustos'ta tahliye olan Berker'iyolda gören Aytekin, parayıtekrar istedi. İkili arasında çıkantartışma, vatandaşların arayagirmesiyle sona erdi. Ancakhusumet bitmedi.Murat Aytekin, 17Eylül'de 5 yaşındakioğlu D. ile birlikteparka gitti. Parktakarşılaştığı kapkaççıarkadaşı Berker ileyine para meselesiyüzünden kavgaetti. SinirlenenBerker, belindekisilahı çıkararak,Aytekin'e oğlunungözleri önünde ateşetti. Ağır yaralananAytekin, kaldırıldığıhastanede can verdi.Gözaltına alınankatil ifadesinde,"Benden 3 bin liranın yarısınıistedi. Ödemedim. Beni 'Seniöldüreceğiz' diye tehditetti. Ben de silahı çekipvurdum" dedi. Berker, sevkedildiği mahkeme tarafındantutuklanarak cezaevinegönderildi.
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