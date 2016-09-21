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Baba dehşet

Şahin Berker, kendisinden para isteyen gaspçı arkadaşı Murat Aytekin ile parkta kavga etti. Suç ortağını 5 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katletti

Baba dehşet
Adana'da gaspçı 2 arkadaşın tartışması cinayetle bitti. Murat Aytekin (25) ile arkadaşı Şahin Berker, 3 yıl önce bir kadının çantasını gasp etti. Yakalanan şüpheliler, kadına şikayetçi olmaması için 3 bin lira teklif etti. Mağdurun kabul etmesi üzerine Aytekin, 3 bin lirayı kadına ödedi. Ardından Aytekin, paranın yarısını arkadaşından istedi. Ancak Berker, bunu reddetti. Bir süre sonra yaralama suçundan cezaevine giren ve geçen Ağustos'ta tahliye olan Berker'i yolda gören Aytekin, parayı tekrar istedi. İkili arasında çıkan tartışma, vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Ancak husumet bitmedi. Murat Aytekin, 17 Eylül'de 5 yaşındaki oğlu D. ile birlikte parka gitti. Parkta karşılaştığı kapkaççı arkadaşı Berker ile yine para meselesi yüzünden kavga etti. Sinirlenen Berker, belindeki silahı çıkararak, Aytekin'e oğlunun gözleri önünde ateş etti. Ağır yaralanan Aytekin, kaldırıldığı hastanede can verdi. Gözaltına alınan katil ifadesinde, "Benden 3 bin liranın yarısını istedi. Ödemedim. Beni 'Seni öldüreceğiz' diye tehdit etti. Ben de silahı çekip vurdum" dedi. Berker, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat KARAMAN
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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