Altan kardeşleri terleten FETÖ soruları

Fethullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde darbeyi çağrıştırıcı açıklamaları, FETÖ işbirliği ve FETÖ'ye yardım suçlamaları kapsamında gözaltına alınan ve akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlere emniyette yöneltilen soruların detayları ortaya çıktı.

FETHULLAH GÜLEN İLE TANIŞIYOR MUSUNUZ?

SABAH'ın haberine göre, Mehmet Altan'a FETÖ lideri Fethullah Gülen ile tanışıp tanışmadığı, kendisiyle görüşüp görüşmediği soruldu. Altan'a darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY mensubu askerlere abilik yapıp yapmadığı sorusu da yöneltildi. Darbeci askerlerden tanıdığı olup olmadığı da sorulan Mehmet Altan'a, Can Erzincan TV'de 14 Temmuz'da yaptığı darbeyi çağrıştıran sözleri hatırlatılarak "Amacınız neydi? Sizi bu konuşmayı yapmaya kimler yönlendirdi?" soruları yöneltildi.

1 DOLARI KİMDEN ALDIN, NEDEN SAKLADIN?

Mehmet Altan'ın Kadıköy Göztepe'deki ikametinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü Şambaz Demirtaş'a ait kartvizit ile Bank Asya'ya ait bankamatik kartı ve FETÖ/PDY'nin simgesi olan F serisi 1 dolarlar bulunmuştu. Altan'a Şambaz Demirtaş ile ilişkisi, Bank Asya'da ne amaçla hesap açtığı, 1 dolarları da kimin verdiği ve neden sakladığı soruldu.

SELAM KUMPASINA NEDEN DAHİL EDİLMEDİNİZ?

Fethullahçı polisler tarafından yürütülen Selam Tevhid Soruşturması kapsamında izlendiği, görüntülerinin kaydedildiği hatırlatılan Mehmet Altan'a, "Soruşturmayı yürüten ve FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir kısmı cezaevinde bulunan görevliler sizi soruşturmaya neden dahil etmemişlerdir?" diye soruldu.

GÜLEN'İN ELİNİ ÖPTÜN MÜ?

2013 yılında bir grup gazeteci ile Pensilvanya'ya FETÖ lideri Gülen'i ziyarete gittiği hatırlatılan Mehmet Altan'a, örgüt liderinin elini öptüğü ve örgüt liderinden Türkiye'deki siyasi konjonktür ile ilgili olarak masayı elini vurmasını istediği yönünde yayınlar hatırlatıldı. Altan'a, "Gülen'i ne amaçla ziyaret ettiniz, ne görüştünüz?" diye soruldu. Mehmet Altan'ın tüm sorulara tıpkı örgüt mensuplarının takındığı tavır gibi cevap vermek istemediğini belirtmesi dikkat çekti.

AHMET ALTAN'A NE SORULDU?

Ahmet Altan'a ise kardeşi Mehmet Altan gibi Gülen'le tanışıp tanışmadığı, darbeci askerlerle görüşüp görüşmediği ve 14 Temmuz'daki darbeyi çağrıştırıcı sözleri soruldu. Terör polisi Ahmet Altan'a "Bir gün sonra gerçekleşen darbe girişiminden haberdar mıydınız? Darbenin olacağını size kim söyledi?" sorusunu yöneltti. Sorguda Ahmet Altan'a 12 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan 'Mutlak Korku' başlıklı yazısı hatırlatıldı ve bu yazıdaki "Sanırım kötü bir piyesin son perdesini seyrediyoruz. Biraz ağır oluyor ama... Biteceğini bilmek yine de iyi." ifadeleri hatırlatıldı. Altan'a "Darbe girişimine zemin mi hazırladınız? Kamuoyu mu oluşturdunuz? Bunun için kimden talimat aldınız?" diye soruldu.

TARAF'I KİM FİNANSE ETTİ?

Kurucu Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı Taraf Gazetesi ile ilgili çeşitli sorular yöneltilen Ahmet Altan'a, "Taraf Gazetesi'ni kimlerin finanse ettiği, gazetenin FETÖ ile irtibatını kimlerin sağladığı ve Fethullah Gülen'in talimatlarının gazeteye kimler aracılığı ile ulaştırıldığı" soruldu.

BALYOZ BELGELERİNİ KİMDEN ALDINIZ?

Ahmet Altan'a ayrıca Taraf Gazetesi'nin Balyoz Darbe Planı olarak belirttiği sahtebelge ve bilgileri kimden aldığı, bu belge ve bilgileri yayınlamak için Fethullah Gülen ya da diğer örgüt üyelerinden talimat alıp almadığı soruldu. Altan da genellikle örgüt mensuplarının takındığı tavır olarak bilinen bir şekilde hiçbir soruyu cevaplamak istemediğini belirtti.