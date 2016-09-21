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Altan kardeşler hakkında flaş gelişme

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ile kardeşi Prof. Dr. adliyeye sevk edildi.

FETÖcü Altan kardeşler hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci yazar ile kardeşi Prof. Dr. , adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Eylül'de gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Ahmet Altan'ın kızı Sanem ve oğlu Kerem Altan ile bir dönem Taraf gazetesinde yöneticilik yapan Yasemin Çongar da adliyeye geldi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 18:20
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