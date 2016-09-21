  1. 'Mezarlığa bomba' hainliğinde yeni gelişme

’da 3.3 büyüklüğünde

Manisa’nın ilçesinde saat 05.52'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki in saat 17.56’da da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akhisar’da deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, son depremin saat 17.56'da 38.9285 enlem ve 27.7278 boylam (Hamidiye ve Ballıca Mahalleleri yakınlarında) yerin 8.69 km derinliğinde 3.6 şiddetin meydana geldiği kaydedildi. Bugün içerisinde ise çeşitli zamanlarda toplam 9 meydana gelirken 12 Eylül'den buyana ise 500'ün üzerinde deprem kaydedildi.

Öte yandan vatandaşlar halen uzmanlardan detaylı bir bilgi alamadıklarından dolayı tedirgin olduklarını ifade ediyor.
Etiketler: ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 18:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar