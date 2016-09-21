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’den 'etkinlikler yasaklandı' iddiasına yalanlama

Teşkilat Başkanlığı, bazı basın yayın kurumlarında yer alan “AK Parti'de tüm etkinlikler yasaklandı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti’den etkinlikler yasaklandı iddiasına yalanlama
Teşkilat Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kurumlarında yer alan "AK Parti'de tüm etkinlikler yasaklandı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Teşkilatlarımız illerde yapmayı düşündükleri konferans, seminer gibi organizasyonları genel merkezin izni dahilinde yapmalıdırlar" denildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 23:07
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