  1. ‘Paramı verin’
  2. Golden çetesi

Aile boyu incelik!

Almanya’da yaşayan 4 kişilik Kara Ailesi obezite sınırına çıktı. Sağlığı bozulan 3 kardeş ve anne çareyi Türkiye’de buldu

Aile boyu incelik!
Gurbetçi Kara Ailesi'nin fertleri aşırı kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşamaya başladı. Mide ameliyatı olmaya karar veren aile Berlin'den İzmir'e geldi. Ailenin en küçük ferdi olan 18 yaşındaki Emel ilk ameliyatı oldu. Kardeşlerinin zayıfladığını gören ağabeyleri de hemen ameliyat kararı aldı.

153 KİLOYA ÇIKTI
Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan ve 153 kiloya ulaşan Tolga ile avukatlık eğitimi alan 140 kilo ağırlığındaki Kaan Kara da bıçak altına yattı. Birkaç gün sonra ise şeker, tansiyon ve kolestrol hastalıkları nedeniyle sağlığı iyice bozulan anne Vildan Kara'nın midesi küçültüldü. 'diy et ya ptık olma dı' Bugüne kadar birçok diyet uygulamalarına rağmen zayıflayamadıklarını belirten Vildan Kara, şöyle konuştu: "Düzensiz beslenme yüzünden aşırı kilo aldık. Zayıflamaya karar verdik ama diyetle kilo vermeyi başaramadık. Hızla obezite olduk. Eğer ameliyat olmasaydık ailecek sağlığımız daha da kötüye gidecekti."
Etiketler: ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar