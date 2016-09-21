Aile boyu incelik!

Gurbetçi Kara Ailesi'nin fertleri aşırı kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşamaya başladı. Mide ameliyatı olmaya karar veren aile Berlin'den İzmir'e geldi. Ailenin en küçük ferdi olan 18 yaşındaki Emel ilk ameliyatı oldu. Kardeşlerinin zayıfladığını gören ağabeyleri de hemen ameliyat kararı aldı.



153 KİLOYA ÇIKTI

Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan ve 153 kiloya ulaşan Tolga ile avukatlık eğitimi alan 140 kilo ağırlığındaki Kaan Kara da bıçak altına yattı. Birkaç gün sonra ise şeker, tansiyon ve kolestrol hastalıkları nedeniyle sağlığı iyice bozulan anne Vildan Kara'nın midesi küçültüldü. 'diy et ya ptık olma dı' Bugüne kadar birçok diyet uygulamalarına rağmen zayıflayamadıklarını belirten Vildan Kara, şöyle konuştu: "Düzensiz beslenme yüzünden aşırı kilo aldık. Zayıflamaya karar verdik ama diyetle kilo vermeyi başaramadık. Hızla obezite olduk. Eğer ameliyat olmasaydık ailecek sağlığımız daha da kötüye gidecekti."