Aile boyu incelik!

Gurbetçi Kara Ailesi'nin fertleri aşırı kiloları yüzünden sağlık problemleri yaşamaya başladı. Mide ameliyatıolmaya karar veren aileBerlin'den İzmir'e geldi.Ailenin en küçük ferdiolan 18 yaşındaki Emel ilkameliyatı oldu. Kardeşlerinin zayıfladığını gören ağabeyleri de hemen ameliyat kararı aldı.
153 KİLOYA ÇIKTI
Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan ve 153kiloya ulaşan Tolga ileavukatlık eğitimi alan 140kilo ağırlığındaki KaanKara da bıçak altına yattı. Birkaç gün sonra ise şeker,tansiyon ve kolestrolhastalıkları nedeniyle sağlığı iyice bozulan anne Vildan Kara'nın midesi küçültüldü. 'diy et ya ptık olma dı' Bugüne kadar birçok diyet uygulamalarına rağmen zayıflayamadıklarını belirten Vildan Kara, şöyle konuştu: "Düzensizbeslenme yüzünden aşırıkilo aldık. Zayıflamayakarar verdik ama diyetlekilo vermeyi başaramadık.Hızla obezite olduk. Eğerameliyat olmasaydıkailecek sağlığımız daha dakötüye gidecekti."
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