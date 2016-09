Adil Öksüz ile ilgili her türlü çalışma yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

MYK'da esas itibariyle Kurban Bayramı'nda yapılan çalışmaların gündeme geldiğini ifade eden Yılmaz, MYK üyelerinin bayramda illerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiğini, özellikle bayramı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde geçiren MYK üyelerinin bölgeyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

"TERÖRÜN KUTSALI YOK"

Terör olaylarını şiddet ve nefretle kınayan Yılmaz, "Terör hadisesi maalesef bayram dinlemiyor. Birkaç örnekten de anlaşılacağı gibi terörün kutsalı, değeri yok. Terör örgütlerinin insani değeri olmadığı gibi, kültürümüzden inançlarımızdan gelen değerlere de sahip olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Yaşananlar terör örgütlerinin bu ülkeye, bu medeniyete ait olmadıklarını çok güzel gösteriyor." dedi.

"AK PARTİ HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti'nin FETÖ ile ilk defa hesaplaşma durumuna gelen ve yoğun bir şekilde bununla mücadele eden bir siyasi yapı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu konudaki çalışmaları çok önceden başlattıklarını ifade etti.



Yılmaz, "Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütün demokrasiyi tahrip etme ve demokratik yönetimleri farklı yöntemlerle alaşağı ederek, ülkeyi farklı bir mecraya sürükleme çabasını gördükten sonra, AK Parti bu mücadelesini zaten başlatmıştı ve önemli oranda da bir mesafe almıştı. Halen hassas bir şekilde bu konularla ilgili her türlü çalışmayı kendi içinde AK Parti yapmaya devam ediyor. Bu konuda en az belki sorunlu olan parti AK Parti'dir. Buna rağmen en fazla hassasiyet gösteren partinin AK Parti olduğunu ben rahatlıkla ifade edebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Uzun süredir örgütle mücadele içerisinde olan AK Parti'nin bu mücadelesini devam ettireceğine işaret eden Yılmaz, "Bütün siyasi partilerin benzer bir yaklaşım içerisinde olması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer siyasi partilerin de AK Parti'nin uzun süredir gösterdiği bu hassasiyeti göstermelerini de elbette bekliyoruz. Siyaset alanı da diğer alanlarda olduğu gibi bu tür yapılara elbette her zaman maruz kalabilir, bunu engellemek için her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"ANAYASADA YAZIM AŞAMASINA GEÇİLMİŞ DEĞİL"

Cevdet Yılmaz, anayasa çalışmalarına yönelik takvimin MYK'da gündeme gelip gelmediği ve Başbakan Yıldırım'ın liderlerle ne zaman bir araya geleceğine ilişkin sorular üzerine, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de siyasi diyalog kanallarının güçlendiğini ve bunun önemli bir kazanım olduğunu anımsattı.



Toplantıda, özellikle bütün partilerin üzerinde mutabık kaldığı öncelikli meselelerin ele alındığını ve yargı konusunun burada en öne çıkan başlık olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:



"Yargı konusundaki yapılanma ve bir daha böyle hadiseler yaşanmaması adına yargıda atılması gereken anayasal ve yasal düzenlemeler ele alındı. Henüz somut olarak bir yazım aşamasına geçilmiş değil. Bu çalışmalar liderlere, parti genel başkanlarına arz edilme durumunda. Ardından genel başkanlar düzeyinde yapılacak istişarelerle, görüşmelerle nihai çıktı elde edilecektir."

"ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPILIYOR"

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'e ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı iddiaları ile bu konuya yönelik medyada yer alan haberlerin hatırlatılması üzerine Yılmaz, şu açıklamada bulundu:



"O konuyla ilgili doğrusu benim detaylı bir bilgim yok ve takip edemedim tartışmayı. Ama Adil Öksüz'le ilgili her türlü çalışma yapılıyor. Bu şahsa ulaşma konusunda önemli bir konumda olunduğunu çeşitli bilgilerden biliyoruz. Dolayısıyla kurumlarımız ellerinden gelen tüm gayretle bu şahsa ulaşmaya çalışıyorlar. Ulaşıldığı zaman inanıyorum ki çok farklı bazı bilgilere, tespitlere de ulaşma imkanı bulmuş olacağız."

"İHTİYAÇ GÖRÜLÜRSE OHAL UZATILABİLİR"

OHAL uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soru üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:



"6 ay ilan edilme imkanı vardı başlangıçta doğrusu ama buna rağmen hükümet 3 ayı tercih etti. Olabildiğince kısa sürede bu sorunları aşma iradesinin bir göstergesi. Ancak ihtiyaç görülürse elbette uzatılabilir. Bunu hükümet değerlendirecektir. İlgili bazı kurumların da görüşleri mutlaka burada alınacaktır. Dolayısıyla milli güvenliğimiz söz konusu. Türkiye çok önemli bir süreçten geçti."