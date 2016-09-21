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Acı

Fatih Uysal, tünelinde bakım çalışması yapmaya başladı. Bu sırada elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Acı kaza
Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birleştiren Marmaray'da dün sabah ölümlü iş kazası yaşandı. Taşeron bir firmada çalışan 27 yaşındaki Fatih Uysal, tünelinde bakım ve onarım çalışması yapmaya başladı. Tünel içindeki küçük sızıntılara müdahale eden Uysal, bir anda elektrik akımına kapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uysal'dan geriye gözü yaşlı bir eş ve gözü yaşlı bir çocuk kaldı. Yaşanan talihsiz da hayatını kaybeden Fatih Uysal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Uysal'ın cenazesinin memleketi Çorum'da toprağa verileceği açıklandı. Bu arada acı olay nedeniyle Marmaray seferleri aksadı. Seferler tek yönlü olarak 17 dakikada bir gerçekleştirilirken istasyonlarda oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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