Asya ile Avrupa'yı demiryoluyla birleştiren Marmaray'da dün sabah ölümlü iş kazası yaşandı. Taşeron bir firmada çalışan 27 yaşındaki FatihUysal, Marmaray tünelinde bakım ve onarım çalışması yapmaya başladı. Tünel içindeki küçük sızıntılara müdahale eden Uysal, bir anda elektrik akımına kapıldı. Ambulanslahastaneye kaldırılan talihsiz işçi,yapılan tüm müdahalelere rağmenkurtarılamadı. Uysal'dan geriye gözü yaşlı bir eş ve gözü yaşlı bir çocuk kaldı. Yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybeden Fatih Uysal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Uysal'ın cenazesinin memleketiÇorum'da toprağa verileceğiaçıklandı. Bu arada acı olay nedeniyle Marmaray seferleri aksadı. Seferler tek yönlü olarak 17 dakikada birgerçekleştirilirken istasyonlarda oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.
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