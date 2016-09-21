MHP Merkez Disiplin Kurulu, olağanüstü kurultay için oluşturulan 3 kişilik Çağrı Heyeti'nin üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Aksaray merkez ilçe teşkilatı üyesi Ayhan Erel, Trabzon Vakfıkebir ilçe teşkilatı üyesi Ali Sağır ve Bursa Nilüfer ilçe teşkilatı üyesi Mehmet Bilgiç'in parti tüzüğünün, 11, 79 ve 81. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini anımsattı.

Erel, Sağır ve Bilgiç hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatının Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edildiği, müzakereler sonucunda bugün yapılan gizli oylamayla, Çağrı Heyeti üyelerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere parti tüzüğünün 78/4-(c), (e), (g), (h) ve (i) maddeleri uyarınca MHP üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına, katılanların oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

MHP'li muhaliflerin başvurusu üzerine Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirdiği Çağrı Heyeti, MHP 6. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nı 19 Haziran'da toplamış, Genel Merkez'in itirazıyla Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü kongrenin yürütmesini durdurmuştu.

MHP Disiplin Kurulu, eski MHP Milletvekili Meral Akşener için de 8 Eylül'de aynı gerekçeyle partiden ihraç kararı vermişti.