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15 yıllık mutluluk

15 yıllık mutluluk
Diyarbakır'da Şenol (44)-Aslı Bulut (40) çifti, 15 yıl sonra çocuklarını kucağına aldı. Aslı Bulut, 15 yıllık mücadelenin ardından tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Ancak riskli bir durum vardı. Hamileliğinin 6. ayında acilen sezaryene alındı. Prematüre doğan bebek, yoğun bakımda takibe alındı. "Çınar" adı verilen bebek, 90 gün sonra hayata tutundu. Anne Bulut, "Bu mutluluk tarifsiz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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