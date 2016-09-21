15 yıllık mutluluk

Diyarbakır'da Şenol (44)-Aslı Bulut (40) çifti, 15 yıl sonra çocuklarını kucağına aldı. Aslı Bulut, 15 yıllık mücadelenin ardından tüp bebek tedavisiyle hamile kaldı. Ancak riskli bir durum vardı. Hamileliğinin 6. ayında acilen sezaryene alındı. Prematüre doğan bebek, yoğun bakımda takibe alındı. "Çınar" adı verilen bebek, 90 gün sonra hayata tutundu. Anne Bulut, "Bu mutluluk tarifsiz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.