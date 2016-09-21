  1. Acı kaza
  2. Baba dehşet

1 aylık eşini şişeyle katletti

1 aylık eşini şişeyle katletti
Malatya'da minibüs şoförlüğü yapan Muhammed Bakırcı (24), önceki akşam 1 ay önce evlendiği Zekiye Bakırcı (22) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, kıskançlık krizine giren adam, eline geçirdiği soda şişesini kırıp eşinin boğazına sapladı. Ardından polisi arayan Bakırcı, eşini öldürdüğünü anlattı. Eve giden ekipler, Bakırcı'yı gözaltına aldı. Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Zekiye Bakırcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tahir ÖZÇELİK
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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