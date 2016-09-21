1 aylık eşini şişeyle katletti

Malatya'da minibüs şoförlüğü yapan MuhammedBakırcı (24), önceki akşam 1 ay önce evlendiği ZekiyeBakırcı (22) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre,kıskançlık krizine girenadam, eline geçirdiği sodaşişesini kırıp eşinin boğazınasapladı. Ardından polisi arayan Bakırcı, eşini öldürdüğünü anlattı. Eve giden ekipler, Bakırcı'yı gözaltına aldı. Eşi tarafından boğazı kesilereköldürülen Zekiye Bakırcı'nın cesedi, otopsi için AdliTıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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