1 aylık eşini şişeyle katletti

Malatya'da minibüs şoförlüğü yapan Muhammed Bakırcı (24), önceki akşam 1 ay önce evlendiği Zekiye Bakırcı (22) ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, kıskançlık krizine giren adam, eline geçirdiği soda şişesini kırıp eşinin boğazına sapladı. Ardından polisi arayan Bakırcı, eşini öldürdüğünü anlattı. Eve giden ekipler, Bakırcı'yı gözaltına aldı. Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Zekiye Bakırcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Tahir ÖZÇELİK