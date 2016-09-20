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Zil çaldı hasat bitmedi

Zil çaldı hasat bitmedi
Şanlıurfa'da bu yıl da yeni ders yılı sancılı başladı. Birçok çocuk, okul yerine aileleriyle birlikte pamuk tarlasına gitti. Okula her yıl hasadının bitmesiyle başlayabildiklerini anlatan Halit Rauf Çelik adındaki çocuk, "Okullar açıldı ama biz bahçede erik topluyoruz erik toplama işi biterse okula gideceğiz" diye konuştu. Pamuk tarlasında çalışmaya giden Abdullatif, Ahmet, Hasan Horuz kardeşler ile Hasan Ataş "Okulmuz açıldı ama biz gidemedik" dedi.
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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