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'den kan donduran plan

Bölgede her aileden yaşları 14-16 arasında değişen 1 çocuk alan , yine kanton için Bab'daki ÖSO unsurlarına saldırı yapmayı planladığı öğrenildi.

YPGden kan donduran plan

Terör örgütü PKK'nın uzantısı 'nin kanton hayalini bırakmadığı ortaya çıktı. TSK'nın 'la başlayan El Bab'la devam eden ÖSO ile ortak operasyonuyla Türkiye sınırında güvenli bölge adım adım oluşurken YPG'nin de boş durmadığı ortaya çıktı. Menbiç'te yaklaşık 1000 militan kaybeden YPG'nin Fırat'ın doğusunda gelişmeleri izlerken bir yandan da Afrin ile Kobani arasında bir hat açıp kantonları birleştirmek için yeni planlar hazırladığı belirlendi.

KÖYLERDEN ÇOCUKLARI TOPLUYOR
YPG'nin güç kazanmak için bölgedeki Kürt köylerinden zorla her aileden yaşları 14-16 arasında değişen bir çocuğu alıp terör örgütü militanı olarak yetiştirdiği öğrenildi. Kandil'den gelen azılı terörist eğitmenlerinin Afirn ve Kobani bölgesindeki kamplarda bu a silah eğitimi verdiği tespit edildi.

SALDIRIYA GEÇECEKLER
YPG'nin çocuklardan oluşan yeni militanlar ve ABD'den edineceği ağır silahlarla ÖSO'nun zayıfladığı ve çatışmaların durduğu dönemde Çobanbey ve El Bab'a yönelik saldırı planladığı öğrenildi. Bu tutum karşısında Batı'snın desteğini almak için 'ÖSO Kürt sivileri katlediyor' yalanı uyduracak terör örgütünün sözde siyasi uzantısı PYD temsilcileri ile HDP'lilerin Avrupa ve ABD'de kulise başladığı öğrenildi
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  • 20 Eylül 2016, Salı 09:15
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Tolga Tolga

Butun Bunlar ( daes, Isis, pkk,ypg, ...) iki yuzlu ABD rinin planladigi orgutlerdir Orda Doguyu Israil icin parcalamak gayesiyle....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 11:47
serdar serdar

..hani en büyük düşmanı daeş ti..daeş ve ypg bir amerikan projesidir..sizce mümkünmü ,marksist leninist bir olgunun amerikan bayrağı dalgalandırması ?..nasılda inanıyorlar..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 20.09.2016 10:20
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