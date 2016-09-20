Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kanton hayalini bırakmadığı ortaya çıktı. TSK'nın Cerablus'la başlayan El Bab'la devam eden ÖSO ile ortak operasyonuyla Türkiye sınırında güvenli bölge adım adım oluşurken YPG'nin de boş durmadığı ortaya çıktı. Menbiç'te yaklaşık 1000 militan kaybeden YPG'nin Fırat'ın doğusunda gelişmeleri izlerken bir yandan da Afrin ile Kobani arasında bir hat açıp kantonları birleştirmek için yeni planlar hazırladığı belirlendi.

KÖYLERDEN ÇOCUKLARI TOPLUYOR

YPG'nin güç kazanmak için bölgedeki Kürt köylerinden zorla her aileden yaşları 14-16 arasında değişen bir çocuğu alıp terör örgütü militanı olarak yetiştirdiği öğrenildi. Kandil'den gelen azılı terörist eğitmenlerinin Afirn ve Kobani bölgesindeki kamplarda bu çocuklara silah eğitimi verdiği tespit edildi.

SALDIRIYA GEÇECEKLER

YPG'nin çocuklardan oluşan yeni militanlar ve ABD'den edineceği ağır silahlarla ÖSO'nun zayıfladığı ve çatışmaların durduğu dönemde Çobanbey ve El Bab'a yönelik saldırı planladığı öğrenildi. Bu tutum karşısında Batı'snın desteğini almak için 'ÖSO Kürt sivileri katlediyor' yalanı uyduracak terör örgütünün sözde siyasi uzantısı PYD temsilcileri ile HDP'lilerin Avrupa ve ABD'de kulise başladığı öğrenildi