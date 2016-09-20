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Yine çark ettiler!

Yine çark ettiler!
Almanya ve , terörü bahane etti. Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak gösterip kaosa yol açmak istedi. Bu bahaneyle Kurban Bayramı'nda ülkemizde bulunan temsilciliklerini kapatıp hizmet vermedi. Ancak iddiaları dinlenmeyince çark etti. , dün İstanbul Başkonsolosluğu'nun hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi. Kısıtlamanın normale döndüğünü belirtti. İngiltere de Almanya'nın izinden gitti. İki ülke temsilciliklerinin çevresinde alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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