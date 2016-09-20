Yine çark ettiler!

Almanya ve İngiltere, terörü bahane etti. Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak gösterip kaosa yol açmak istedi. Bu bahaneyle KurbanBayramı'nda ülkemizdebulunan temsilciliklerinikapatıp hizmet vermedi. Ancak iddiaları dinlenmeyince çark etti. Almanya, dün İstanbul Başkonsolosluğu'nun hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi. Kısıtlamanın normale döndüğünü belirtti. İngilterede Almanya'nın izinden gitti.İki ülke temsilciliklerininçevresinde alınan güvenlikönlemleri ise dikkat çekti.
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