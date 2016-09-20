Umutları söndü

İzmir Çeşme'nin Altınkum bölgesinden dün sabah denize açılan Suriye, Filistin, Mısır ve Afganistan uyruklu 53 mülteci, dalgalı denizde botları su alınca zor anlar yaşadı. Bölgededevriye görevi yürüten Sahil Güvenlikekipleri, zor durumdaki mültecilerifark edince müdahale ederek kurtardı.Sahil Güvenlik Botuna alınan mülteciler,Çeşme İskelesi'ne götürüldü. Mültecilere battaniye veren Sahil Güvenlik ekipleri, yiyecek ve içecek de dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Mültecilerin üzerinden çıkan can yeleklerine el koyan ekipler, bir daha kullanılamaması için keserek imha etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.
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