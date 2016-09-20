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'de terör örgütü PKK'ya

'nin Ovacık İlçesi'ndeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar sürerken, bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Bölgeye özel harekat timleri sevk edildi
Ovacık İlçesi Munzur Vadisi Milli Parkı'nda düzenleyen güvenlik güçleri, Venk Köprüsü yakınlarında, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Bunun üzerine bölgeye karadan özel harekat timleri, havadan ise kobra helikopterler sevk edildi. Çatışmalar sürerken, PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlar kobra helikopterle bombalandı. Bölgeye yakın askeri birliklerden de teröristler, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Çatışma nedeniyle -Ovacık karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 21:17
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