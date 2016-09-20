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'dan Fırat Kalkanı Harekatı açıklaması

'dan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı operasyonunun 28. gününde 60 DAEŞ hedefinin imha edildiğini belirtildi.

TSK: 60 DAEŞ hedefi imha edildi
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 60 DAEŞ terör örgütü hedefinin, 171 Fırtına mermisi atılarak imha edildiği bildirildi.

Koalisyon güçleri tarafından Bahvurtah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen terör örgütü DAEŞ unsurlarına yönelik toplam 3 hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, 4 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 bina ve 2 havan silahının ise imha edildiği belirtildi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 23:10
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