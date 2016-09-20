Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 60 DAEŞ terör örgütü hedefinin, 171 Fırtına mermisi atılarak imha edildiği bildirildi.



Koalisyon güçleri tarafından Bahvurtah (Zeytinlik) bölgesinde tespit edilen terör örgütü DAEŞ unsurlarına yönelik toplam 3 hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, 4 DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 2 bina ve 2 havan silahının ise imha edildiği belirtildi.