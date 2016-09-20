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Trafik çilesine tarihi çözüm

Trafik çilesine tarihi çözüm
İstanbul Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki 1970'li yıllardan bu yana trafiğe kapalı olan yeniden ulaşıma açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tünelin sürücüleri büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi ve yaklaşık 650 metrelik bir yolun trafiğe açıldığını aktardı. Türmen "Tünelden şu anda otomobil ve minibüs geçişlerine izin veriliyor. Bunu görüp ondan sonra otobüs geçişlerine karar vereceğiz. Tünel tek yönlü Beykoz'dan- Üsküdar istikametine çalışacak" diye konuştu. Çalışmalar sırasında tünelin orijinal dokusunun muhafaza edildiği bildirildi. Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla 1.5 saati bulan Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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