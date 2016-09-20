Trafik çilesine tarihi çözüm

İstanbul Üsküdar-Beylerbeyi hattındaki 1970'li yıllardan bu yana trafiğe kapalı olan Beylerbeyi Sarayı Tüneli yeniden ulaşıma açıldı. Üsküdar Belediye BaşkanıHilmi Türkmen tünelin sürücüleri büyükölçüde rahatlatacağını söyledi ve yaklaşık650 metrelik bir yolun trafiğe açıldığınıaktardı. Türmen "Tünelden şu anda otomobil ve minibüs geçişlerine izin veriliyor. Bunu görüp ondan sonra otobüs geçişlerine karar vereceğiz. Tünel tek yönlü Beykoz'dan- Üsküdar istikametine çalışacak" diye konuştu. Çalışmalar sırasında tünelin orijinal dokusunun muhafaza edildiği bildirildi. Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla 1.5saati bulan Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköyhattı sahil yolculuğunun 15 dakikayadüşürülmesi hedefleniyor.
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