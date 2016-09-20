Siz yine de gaza gelmeyin

İçişleri Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçti. Sabit radar olarak bilinen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’ndeki ‘tuzak’ uygulaması kaldırıldı. Artık yollara ışıklı uyarı levhaları konulacak.
Sürücülerin kabusu haline gelen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki 'tuzak' uygulaması tarihe karıştı. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nde (TEDES) yeni düzenlemeler yapıldı. Halk arasında sabit radar olarakbilinen TEDES uygulamasındayaşanan bazı sorunlar, ihtiyaçlarve vatandaşlardan gelen şikâyetlerdikkate alınarak yeni düzenlemeye gidildi. İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından TEDES'te yapılan düzenlemeler ile yerleşimyerleri giriş ve çıkışında yol üstülevhalarla sabit radar uygulamasıolduğuna dair ışıklı uyarı levhalarıkonulacak. Düzenleme ile; sabit radar noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak, 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik uyarı levhalarıyla uyarılacak. Denetim yapılan yolda uygulanan hız limitinin onda birine tekabül eden mesafelerde birden fazla sabit radar denetimi yapılmayacak. Örneğin; hız limiti 100 km/s olanyerde 10 km, 70km/s olan yerdeise 7 km mesafede aynı yön veaynı istikamette birden fazlasabit radar sistemi ile denetimyapılmayacak. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde kameralara da uygulanması bekleniyor.
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