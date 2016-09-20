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Siz yine de gaza gelmeyin

İçişleri Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçti. Sabit olarak bilinen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’ndeki ‘tuzak’ uygulaması kaldırıldı. Artık yollara ışıklı uyarı levhaları konulacak.

Siz yine de gaza gelmeyin
Sürücülerin kabusu haline gelen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ndeki 'tuzak' uygulaması tarihe karıştı. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nde (TEDES) yeni düzenlemeler yapıldı. Halk arasında sabit radar olarak bilinen TEDES uygulamasında yaşanan bazı sorunlar, ihtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen şikâyetler dikkate alınarak yeni düzenlemeye gidildi. İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından TEDES'te yapılan düzenlemeler ile yerleşim yerleri giriş ve çıkışında yol üstü levhalarla sabit radar uygulaması olduğuna dair ışıklı uyarı levhaları konulacak. Düzenleme ile; sabit noktalarından 500 metre öncesi ve sonrasında farklı hız limiti uygulanmayacak, 500 metre öncesinde sürücüler hız limitlerini de gösterir şekilde trafik uyarı levhalarıyla uyarılacak. Denetim yapılan yolda uygulanan hız limitinin onda birine tekabül eden mesafelerde birden fazla sabit radar denetimi yapılmayacak. Örneğin; hız limiti 100 km/s olan yerde 10 km, 70km/s olan yerde ise 7 km mesafede aynı yön ve aynı istikamette birden fazla sabit radar sistemi ile denetim yapılmayacak. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde kameralara da uygulanması bekleniyor.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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