  1. Polis alımları için tarih belli oldu

Sınırötesi si 1 yıl uzuyor

Tezkere Meclise sevk edildi!
Hükümet, Irak- sinin 1 yıl daha uzatılması için 'e sevk etti.

Ayrıntılar geliyor...
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  • 20 Eylül 2016, Salı 14:06
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