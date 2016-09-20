



Başbakan Binali Yıldırım'ın terörle mücadeleye ilişkin, "Savunmada değil, taarruzda olacağız" açıklamasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'ara-bul-yok et' stratejisini devreye soktu vePKK'nın kış dönemi hazırlıklarına ağır darbe vurmaya başladı.

Başta silahlı insansız hava araçları (İHA) olmak üzere teknolojinin son olanakları devreye sokuldu. PKK'nın yurtiçinde kümelendiği noktalar tek tek temizlenirken, hudut hattında 7/24 devriye görevinde bulunan mini İHA'larla terörist grupların yurda sızma girişimleri engelleniyor.

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BAYRAKTAR, GÖZCÜ VE ATAK GÜÇ KATTI

TSK envanterine giren ilk silahlı insansız hava aracı olan 'Bayraktar TB2', Suriye'de DAEŞ'e yurtiçinde de PKK'ya yönelik operasyonlara güç kattı.Eylül ayı başından bu yana Bayraktar ile Çukurca'nın Seni Tepe ve Uzundere bölgeleri ile Aktütün İkiyaka Dağları'nda gerçekleştirilen taarruzlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi.TSK operasyonlarına yine Kale-Baykar'ın ürettiği 'Gözcü' adı verilen mini İHA'lar görüntülü istihbarat toplayarak katkı sağlıyor.

TSK'nın kısa süre önce operasyonlarına kattığı TUSAŞ üretimi ATAK taarruz helikopterleri dağlık alanlardaki terör yuvalarının vurulmasına büyük destek verdi. Sınır hattında ayrıca ileri yer kontrol istasyonları ile entegre hava keşif sisteminin de kurulması planlanıyor.

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ÖZEL KUVVETLER AKTİVE OLDU

1990'lı yıllarda terörle mücadeleye büyük katkı sağlayan Özel Kuvvetler, Çözüm Süreci ile birlikte geri plana çekilmişti. Bordo bereliler yeni dönemle birlikte aktif olarak devreye girdi.Kara birliklerinin ihtiyacı olan hava desteğine eskiden 'tugay' seviyesinde karar veriliyordu. Şimdi koordinasyon geliştirilerek, operasyonu sahada yürüten tim komutanlarının inisiyatif kullanabilmelerine olanak tanındı.

İHA'lar ve termal kameralar ile görüntülenen terörist grupları, Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları, Bayraktar tipi İHA'lar ve ATAK taarruz helikopterleriyle ateş altına alınıyor. Karadan bordo bereliler ile komandolar devreye girerek nokta operasyonlar düzenliyor.Tank birlikleri, Fırtına obüsleri ile Sakarya çok namlulu roketatar (ÇNR) sistemleri de PKK hedeflerinin imha edilmesinde güvenlik güçlerinin etkin vurucu gücünü oluşturuyor.

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POLİS VE KORUCULAR SAHADA

Yeni konseptin önemli diğer unsurlarını; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) birlikleri ile korucular oluşturuyor. 10 bine yakın Özel Harekât polisinin daha istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu birlikler, son teknoloji ürünü teçhizat ve mühimmatlar kullanıyor. Sayısı 90 bine ulaşan geçici köy korucularından da yeni dönemde daha fazla yararlanılması yönünde karar alındı.

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YENİ İHA'LAR GELİYOR

Silahlı İHA konusunda ilk adımı Kale-Baykar grubu atarak 12 adet Bayraktar TB2'nin teslimatını yaptı. Bayraktar'ın 'Blok A' tasarımıyla 2009 yılında ilk uçuşunu yapmasının ardından, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla İHA üretimi için sözleşme imzaladı.

Kale-Baykar 2014'te 'Blok B' tasarımının ve 2015'te silahlı versiyonun test uçuşlarını yaptı. 12 adet silahlı İHA ağustosta TSK envanterine alındı.



TUSAŞ'ın geliştirdiği 'ANKA-S' ile Vestel'in ürettiği 'Karayel' isimli İHA'lar da gün sayıyor. TSK envanterine 2018 yılında girmesi hedeflenen ANKA-S uydu haberleşmesi yeteneğine sahip olacak.

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LAZER GÜDÜMLÜ FÜZE ATIYOR

5500 metre yükselebilen 'Bayraktar TB2', terör örgütlerinin mevzilerini, ROKETSAN üretimi lazer güdümlü UMTAS füzeleriyle vuruyor.

7 YILDA GELİŞİYOR

Bayraktar' ilk uçuşunu 2009 yılında gerçekleştirdi ve 7 yıl içinde bomba taşıyabilecek 'Bayraktar TB-2' durumuna geldi.

BAYRAKTAR TB2



UZUNLUĞU: 6.5 metre



KANAT AÇIKLIĞI: 12 metre