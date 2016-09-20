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ın son seferi

Hayat hikayesi ile ünlü olan ‘’ Adile Yakacak yaşamını yitirdi. Tıpkı eşi ve oğlu gibi onun da si yle taşındı

Salcı Kızın son seferi
Ayvalık'ta dünyaya gelen Adile Yakacak, Cunda Adası'nı ilçeye bağlayan köprü inşa edilmeden önce, 'Babu' lakabıyla tanınan babasının otomobil ve kamyonları adaya geçiren salını idare etmesi nedeniyle '' olarak tanındı. Gençliğinde güzelliğiyle dillere destan olan 'Salcı Kız' büyüyüp bir balıkçı ile evlendi. 33 yıl önce ise eşini kaybetti. Köprü olmadığı için tekne ile Cunda Adası'na götürdüğü eşini toprağa verdi. 8 çocuğuyla kalan Yakacak, eşinin mesleğini sürdürüp, her sabah çektiği ağlardaki denizin bereketiyle çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyüttü.

'ANNEM ÇOK FEDAKARDI'
Ancak 27 yıl önce bu kez de kendisi gibi balıkçı olan oğlu Recep Yakacak denizde boğuldu. Oğlunu da yine ye Cunda'ya götürüp toprağa veren Adile Yakacak, köprü yapılmasına rağmen, kendisi öldüğünde de adaya tekneyle götürülmeyi vasiyet etti. Önceki gün 74 yaşında yaşamını yitiren Salcı Kız'ın son isteğini yerine getiren çocukları ve torunları, tıpkı eşi ve oğlu gibi cenazeyi Ayvalık Balıkhanesi'nden bir tekneye koyup, denizden Cunda'ya götürerek toprağa verdi. Oğullarından Ali Yakacak, "Annem çok fedakardı. Bizi büyütebilmek için ömrü boyunca çalıştı didindi. Öldüğünde morga konulmamayı ve denizden götürülmeyi vaziyet etmişti. Bizde vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Suat SALGIN
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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