Salcı Kızın son seferi

Ayvalık'ta dünyaya gelen Adile Yakacak, Cunda Adası'nı ilçeye bağlayan köprü inşa edilmeden önce, 'Babu' lakabıyla tanınan babasının otomobil ve kamyonları adaya geçiren salını idare etmesi nedeniyle 'Salcı Kız' olarak tanındı. Gençliğinde güzelliğiyledillere destan olan 'Salcı Kız' büyüyüp birbalıkçı ile evlendi. 33 yıl önce ise eşinikaybetti. Köprü olmadığı için tekne ileCunda Adası'na götürdüğü eşini toprağaverdi. 8 çocuğuyla kalan Yakacak, eşininmesleğini sürdürüp, her sabah çektiğiağlardaki denizin bereketiyle çocuklarınıkimseye muhtaç etmeden büyüttü.
'ANNEM ÇOK FEDAKARDI'
Ancak 27 yıl önce bu kez de kendisi gibi balıkçı olan oğlu Recep Yakacak denizde boğuldu. Oğlunu da yine tekneye Cunda'ya götürüp toprağa veren Adile Yakacak, köprü yapılmasına rağmen, kendisi öldüğünde de adaya tekneyle götürülmeyi vasiyet etti. Önceki gün 74 yaşında yaşamını yitirenSalcı Kız'ın son isteğini yerine getirençocukları ve torunları, tıpkı eşi ve oğlugibi cenazeyi Ayvalık Balıkhanesi'ndenbir tekneye koyup, denizden Cunda'yagötürerek toprağa verdi. Oğullarından Ali Yakacak, "Annem çok fedakardı. Bizi büyütebilmek için ömrü boyunca çalıştı didindi. Öldüğünde morga konulmamayı ve denizden götürülmeyi vaziyet etmişti. Bizde vasiyetini yerine getirdik" dedi.
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