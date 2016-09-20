  1. Cinayet mi intihar mı!
  2. Salcı Kızın son seferi

Rota Hindistan

Rota Hindistan
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yaklaşık 1.5 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Ronald Dekker (54) ve oğlu Maurıce Dekker (23) Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi. Baba Ronald Dekker, şimdiye kadar 4 bin 844 kilometre yol kat ettiklerini belirtti. İran üzerinden Hindistan'a ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dekker, Aralık ayına kadar yolculuğu tamamlamayı planladıklarını anlattı. Hanönü ilçesinde bir süre mola veren baba ile oğlu Sinop'a doğru yola çıktı.
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar