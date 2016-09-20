Rota Hindistan

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan yaklaşık 1.5 ay önce bisikletleriyle yola çıkan Ronald Dekker (54) ve oğlu Maurıce Dekker (23) Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi. Baba Ronald Dekker, şimdiye kadar 4 bin 844 kilometre yol kat ettiklerini belirtti. İran üzerinden Hindistan'a ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Dekker, Aralık ayına kadar yolculuğu tamamlamayı planladıklarını anlattı. Hanönü ilçesinde bir süre mola veren baba ile oğlu Sinop'a doğru yola çıktı.