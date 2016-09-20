Polis alımları için tarih belli oldu

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek öğrenci adayı için başvurular, 10 Ekim'de yapılmaya başlanacak.

Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne özel harekat polisi yetiştirmek üzere askerliğini yapmış ve 28 yaşından gün almamış olan en az lise veya dengi okul mezunlarından 10 bin erkek öğrenci adayı alınacağı belirtildi.

Açıklamada, başvuruların 10 Ekim'den itibaren Akademinin internet sitesinden online yapılabileceği bildirildi.

Başvuranlar arasında fiziki yeterlilik ve mülakat sınavının yapılacağı da kaydedilen açıklamada, adaylardan istenecek belgeler ve aranan şartların başvuru tarihinden önce aynı sitede yayınlanacağı belirtildi.