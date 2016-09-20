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PKK sevici eş başkanlar görevden alındı

'ın Eş Başkanları DBP'li ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle cezaevinde bulunan , İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.

PKK sevici eş başkanlar görevden alındı
Eş Başkanı ile bu yılın Ağustos ayında PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, Eş Başkan yapılan belediye meclisi üyesi , İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Mehmet Muhdi Arslan ile Nevin Girasun'un görevden alındığı yazısını belediyeye gönderdi.

Bakanlık yazısında, İdil Belediyesi'ne ait iş makinesi ve diğer araçların personeli ile birlikte terör amaçlı eylemlerde kullanılmasına izin verilmesi nedeniyle görevin kötüye kullanılması iddiasıyla Muhdi Arslan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, İdil Belediye Meclisi üyesi Nevin Girasun hakkında ise terör örgütüne üye olmak ve yardım, yataklık etmek suçlaması ile hazırlık soruşturması bulunduğu için Anayasanın 127.maddesinin 4.Fıkrası ile 5393 sayılı Belediye kanun 47. maddesi gereğince soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtiliyor.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 19:37
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