Bakanlık yazısında, İdil Belediyesi'ne ait iş makinesi ve diğer araçların personeli ile birlikte terör amaçlı eylemlerde kullanılmasına izin verilmesi nedeniyle görevin kötüye kullanılması iddiasıyla Muhdi Arslan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, İdil Belediye Meclisi üyesi Nevin Girasun hakkında ise terör örgütüne üye olmak ve yardım, yataklık etmek suçlaması ile hazırlık soruşturması bulunduğu için Anayasanın 127.maddesinin 4.Fıkrası ile 5393 sayılı Belediye kanun 47. maddesi gereğince soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtiliyor.
PKK sevici eş başkanlar görevden alındı
Şırnak'ın İdil Belediyesi Eş Başkanları DBP'li Mehmet Muhdi Arslan ile PKK'ya üye olmak ve yardım, yataklık yaptığı gerekçesiyle cezaevinde bulunan Nevin Girasun, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı.
Bakanlık yazısında, İdil Belediyesi'ne ait iş makinesi ve diğer araçların personeli ile birlikte terör amaçlı eylemlerde kullanılmasına izin verilmesi nedeniyle görevin kötüye kullanılması iddiasıyla Muhdi Arslan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, İdil Belediye Meclisi üyesi Nevin Girasun hakkında ise terör örgütüne üye olmak ve yardım, yataklık etmek suçlaması ile hazırlık soruşturması bulunduğu için Anayasanın 127.maddesinin 4.Fıkrası ile 5393 sayılı Belediye kanun 47. maddesi gereğince soruşturmanın selameti açısından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıkları belirtiliyor.
Etiketler: İdil Belediyesi , Mehmet Muhdi Arslan , Şırnak , Nevin Girasun
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