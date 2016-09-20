Paralel dernek

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün insan kaynakları departmanına baskın yapıldı. Güvenlik ekiplerinin evlere düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerindevlet kurumlarına örgütelemanlarını yerleştirdiğitespit edildi. Bunlar arasında kapatılan Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan bir öğrencinin de bulunduğu belirlendi. Öte yandan Gürsu İlçesi'nde de ByLock kullandıkları gerekçesiyle kapatılan bir derneğin 3 kadın yöneticisi yakalandı.
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