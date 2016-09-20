  1. Yine çark ettiler!
  2. 15 hain tutuklandı

Paralel

Paralel dernek
Bursa'da soruşturması kapsamında örgütün insan kaynakları departmanına baskın yapıldı. Güvenlik ekiplerinin evlere düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin devlet kurumlarına örgüt elemanlarını yerleştirdiği tespit edildi. Bunlar arasında kapatılan Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan bir öğrencinin de bulunduğu belirlendi. Öte yandan Gürsu İlçesi'nde de ByLock kullandıkları gerekçesiyle kapatılan bir derneğin 3 kadın yöneticisi yakalandı.

Tuna ÇAM
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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