Orgeneral Akar'dan darbeyi engelleyen birliklere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte bugün askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na geldi.

Akar ve Ünal ilk olarak daha önce merkeze bağlı köy olan Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan 1'inci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne (BHHM) ziyaret etti. 15 Temmuz'un en kritik üssünde yaklaşık bir saat kalan Akar ve Ünal daha sonra Eskişehir Valiliği'ne geldi.

ÜZERİNDE ASKERİ EĞİTİM KIYAFETİNİN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Orgeneral Hulusi Akar ile beraberindekileri Valilik önünde Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Şahin ile daire müdürleri karşıladı. Genelkurmay Başkanı Akar'ın üzerine askeri eğitim kıyafeti, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın üzerinde de pilot kıyafetinin olması dikkat çekti.

GEÇMİŞ OLSUN DİYEN GAZETECİYLE TOKALAŞTI

Akar kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Valilik anı defterini imzalayan Hulusi Akar bire süre Vali Çelik ile sohbet etti.Orgeneral Hulusi Akar valilik çıkışında kendisine 'Geçmiş olsun' diyen bir gazetecinin elini sıkarak teşekkür etti, ardından otomobile binerek Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na döndü.