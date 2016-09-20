Onlar bizim gururumuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gaziler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli, "Terörle mücadelenin çok yoğun sürdüğü, kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı şu vahim günlerde, şehit ve gazilerimizin destansı hayatlarını göz ardı etmek, ihmale kurban vermek asla doğru olmayacaktır" dedi. Gazilerin bağımsızlığa zincir vurmak isteyen düşman çevrelere iman gücüyle direnen, milli azimle karşı çıkan kahramanlar olduğunu kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin kanlarıyla kurulduğu gibi gazilerimizin dua ve karşılıksız mücadeleleriyle var olmuştur. Özellikle gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele disipliniyle örtüşme hali, iftihar vesikasıdır. Gazilerimiz bizim göz nurumuz, gururumuzdur.
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