Okulum açık gözlerim kapalı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden 1992'de mezun oldu. Aynı yıl ilköğretim öğretmeni olarak tayini Diyarbakır Sur'a çıktı. "Kızım, çok tehlikeli" diyen babasına "Mecburum" yanıtını verdi. Mevlüde Ketani, hainlerin katlettiği öğretmen, asker ve sivil vatandaş haberilerine rağmen gittiği kentten hiç ayrılmadı. Birçok kız öğrenciyi eğitime kazandırdı. Son görev yeri olan İsmet Paşa İlköğretim okulunda "Mevlüde anne" olarak tanınıyor. Maaşının yarısından fazlasını çocukların eğitime harcadı.



AKLINDA SİVAS VARDI

Ancak sahip olduğu mutluluk, geçen 6 Ocak'ta son buldu. Sabahın 7'sinde oğlu Emre'yi uyandırmak için odasına girdi. Yağan karı seyre daldı. İçinden 'tıpkı Sivas gibi' diye geçirdi. O anda beyaz dünyası bir anda karardı. Ne olduğunu ancak 5 gün sonra anlayabildi. Hainler öğrencileri eğiten Mevlüde Hoca'yı hedef seçmişti. Ve o sabah şakağına bir kurşun saplandı. Oğlu ve kocası tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurşun operasyonla çıkarılsa da optik sinirlerinin tamamını parçaladığı için iki gözü birden kör olmuştu. Milli Eğitim Eski Bakanı Nabi Avcı'nın girişimleriyle Ankara GATA'da fizik tedavi gördü. Yapılan tetkiklerde bir de meme kanseri olduğu ortaya çıkınca ikinci bir ameliyata daha girdi. Kitle alındıktan sonra kemoterapi tedavisine başlandı. Artık öğretmenlik yapamayacak olan Ketani son sözüyle herkesi duygulandırdı: Bugün okullar açılıyor. Öğrencisi, öğretmeni koşacak okullarına ama ben gidemeyeceğim. Okulum açık ama gözlerim kapalı olacak.