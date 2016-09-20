Nişanda cinayet!

Şanlıurfa'da önceki gün aralarında daha önceden bir cinayet nedeniyle husumet bulunan üvey kardeşler, bir yakınlarının nişan töreninde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Salih Şahin, üvey kardeşleri Mustafa (40) ve Mehmet Şahin'e (45) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, üvey kardeşlerini öldüren Salih Şahin'i yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısının oğlunun da aynı husumet nedeniyle daha önce bir amcasını öldürdüğü öğrenildi.
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