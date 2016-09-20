FETÖ operasyonları iş dünyasına da sıçradı. Terör örgütüne maddi destek sağlayan işadamlarının belirlenmesi için operasyon başlatıldı. BaklavacıGüllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü yeniden operasyonkapsamına alındı. Güllü, daha önce gözaltına alınmış,savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ınitirazı üzerine Nejat Güllü hakkında dün yenidenyakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan FETÖ'ye bağlı işadamları dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı. Yunanistan'a kaçmak üzereykenenselenen H.P., Y.Y. ve R.K., hemen gözaltına alındı. Zanlıların Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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