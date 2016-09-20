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'ye yakalama kararı

Nejat Güllüye yakalama kararı
FETÖ operasyonları iş dünyasına da sıçradı. Terör örgütüne maddi destek sağlayan işadamlarının belirlenmesi için operasyon başlatıldı. Baklavacı Güllüoğlu'nun sahibi Nejat Güllü yeniden operasyon kapsamına alındı. Güllü, daha önce gözaltına alınmış, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın itirazı üzerine Nejat Güllü hakkında dün yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan FETÖ'ye bağlı işadamları dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı. Yunanistan'a kaçmak üzereyken enselenen H.P., Y.Y. ve R.K., hemen gözaltına alındı. Zanlıların Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları ortaya çıktı. 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih ŞENDİL
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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