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Mucize kurtuluş

Annesi 2.5 yaşındaki Esma Nur’u evde tek başına bıraktı.Bu sırada mutfak yanmaya başladı. Alevlerin arasında kalan küçük kız ölümle burun buruna geldi...

Mucize kurtuluş
Ordu'nun Fatsa ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Barış Gedik'e ait Kurtuluş Mahallesi Sevgi Caddesi'nde 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Annesi, ağabeyini okula götürünce 2.5 yaşındaki Esma Nur Gedik evde tek başına kaldı. Bu sırada mutfaktan dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören komuşular hemen itfaiyeyi aradı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Evde bulunan Esma Nur ise ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Küçük Esma, olay yerine giden 112 Acil ekiplerince sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Annesine sarılarak gözyaşı döken küçük kız yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan anneyi de sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Dairede çıkan yangın büyük çapta maddi zarar oluşurken, küçük kızın kurtarılması bir faciayı önledi. Yetkililer yangının mutfakta çıktığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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