Mucize kurtuluş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. Barış Gedik'e ait Kurtuluş Mahallesi Sevgi Caddesi'nde 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Annesi, ağabeyini okulagötürünce 2.5 yaşındaki Esma Nur Gedikevde tek başına kaldı. Bu sırada mutfaktandumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören komuşular hemen itfaiyeyi aradı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucukontrol altına alındı. Evde bulunan Esma Nur ise ekipler tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Küçük Esma, olay yerine giden 112 Acil ekiplerince sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. Annesine sarılarak gözyaşı döken küçük kız yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Gördüğümanzara karşısında dehşetekapılan anneyi de sağlıkekipleri güçlükle sakinleştirdi. Dairede çıkan yangın büyük çapta maddi zarar oluşurken, küçük kızın kurtarılması bir faciayı önledi. Yetkililer yangının mutfakta çıktığını belirterek, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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