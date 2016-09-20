Meteoroloji uyarıyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, doğu bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Edirne, Kırklareli, Antalya il geneli ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de etkisini arttıracak yağışların; Düzce ve Sinop çevrelerinde kuvvetli (20-50 mm), Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



&NBSP;DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Adana, Osmaniye, Hatay'ın batı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



