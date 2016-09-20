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Kritik hedefe 10 km kaldı

harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki denetimindeki ilçesine ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 900 kilometre kareyi aşkın alanı denetimine almayı başaran ÖSO, DAEŞ'in önemli merkezlerinden El Bab ilçesine ise 10 kilometre mesafeye ulaştı.

Kritik hedefe 10 km kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan harekatının 28'inci gününde, Kilis'in karşısındaki Suriyetopraklarında bulunan denetimindeki bölgeler karadan ve havadan hedef alındı.

TSK'nın geçen 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı harekatı ile desteklenen ÖzgürSuriye Ordusu güçleri, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki DAEŞ denetimindeki ilçesine ilerlemeye çalışıyor. Şu ana kadar 900 kilometre kareyi aşkın alanı denetimine almayı başaran ÖSO, DAEŞ'in önemli merkezlerinden El Bab ilçesine ise 10 kilometre mesafeye ulaştı.

ATEŞ ALTINA ALINDI
DAEŞ'in denetimindeki ilçeyi ele geçirmek isteyen ÖSO'nun ilerleyişi sırasında, güzergah üzerindeki DAEŞ denetiminde olan bölgeler ise sınır hattında konuşlu obüsler ve çok namlulu roketatarların yanı sıra koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Top, roketatar ve savaş uçaklarıyla vurulan Suriye'nin Azez ilçesine bağlı DAEŞ denetimindeki Baragidah, Kefergan ve Savran köylerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görülüyor.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 18:19
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