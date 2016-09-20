CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girimindeki bombardımanda yıkılan ve enkaz halinde tutulan TBMM'ye ait bölümlerin, dünyaya 'güç' değil, 'zayıflık'görüntüsü verdiğini belirtti ve "TBMM'yi bir an önce tamir edin. Darbeyi dünyaya Meclis'teki enkazla anlatamazsınız. Tersine zayıflık görüntüsü verirsiniz" çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la yapacağı görüşme öncesinde, Cumhuriyet'e konuştu.

"15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iki ay geçti. Meclis hâlâ öyle bombalandığı gibi duruyor. Hala orayı öyle tutuyorlar. Bu iyi bir görüntü değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Yurtdışından gelen yabancı ülke temsilcilerine gösteriyorlar. Onları darbeye inandırmak için Meclis'teki bombardımandan kalan o enkazı kaldırıp orayı tamir etmiyorlar. Orayı bir tür dünyayı darbeye ikna etmek için o halde tutuyorlar" dedi.

11 Eylül saldırısını örnek veren Kılıçdaroğlu, "Oysa 11 Eylül'de Amerika ne yaptı? Yıkılan ikiz kulelerden eser bırakmadılar. Yeniden yaptılar. Hatta biz ölüleri bile görmedik 11 Eylül'de. Bizde 15 Temmuz'da halk darbecileri püskürttü. Darbeye karşı en önemli güç budur. Bu halkın gücünden daha büyük bir tanıtım ve anlatım olabilir mi?" dedi.

"Orada o enkazın durması güçlülük değil zayıflık görüntüsü veriyor. Oysa biz darbeye karşı direnmiş siyaset ve halk olarak gücümüzü göstermeliyiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun için Meclis bir an önce tamir edilmeli. Meclis eski haline kavuşturulmalı" dedi.