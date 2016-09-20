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Kılıçdaroğlu Gazi 'ten rahatsız!

CHP Genel Başkanı , darbe kalıntılarından rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu sırasında FETÖ'cülerin bombaladığı ’in dünyayı darbe girişimine ikna etmek için kullanılmasından rahatsız oldu.

Kılıçdaroğlu Gazi Meclisten rahatsız!

CHP Genel Başkanı , darbe girimindeki bombardımanda yıkılan ve enkaz halinde tutulan TBMM'ye ait bölümlerin, dünyaya 'güç' değil, 'zayıflık'görüntüsü verdiğini belirtti ve "TBMM'yi bir an önce tamir edin. Darbeyi dünyaya 'teki enkazla anlatamazsınız. Tersine zayıflık görüntüsü verirsiniz" çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'la yapacağı görüşme öncesinde, Cumhuriyet'e konuştu.

"15 Temmuz nden bu yana iki ay geçti. Meclis hâlâ öyle bombalandığı gibi duruyor. Hala orayı öyle tutuyorlar. Bu iyi bir görüntü değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Yurtdışından gelen yabancı ülke temsilcilerine gösteriyorlar. Onları darbeye inandırmak için Meclis'teki bombardımandan kalan o enkazı kaldırıp orayı tamir etmiyorlar. Orayı bir tür dünyayı darbeye ikna etmek için o halde tutuyorlar" dedi.

11 Eylül saldırısını örnek veren Kılıçdaroğlu, "Oysa 11 Eylül'de Amerika ne yaptı? Yıkılan ikiz kulelerden eser bırakmadılar. Yeniden yaptılar. Hatta biz ölüleri bile görmedik 11 Eylül'de. Bizde 15 Temmuz'da halk darbecileri püskürttü. Darbeye karşı en önemli güç budur. Bu halkın gücünden daha büyük bir tanıtım ve anlatım olabilir mi?" dedi.

"Orada o enkazın durması güçlülük değil zayıflık görüntüsü veriyor. Oysa biz darbeye karşı direnmiş siyaset ve halk olarak gücümüzü göstermeliyiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun için Meclis bir an önce tamir edilmeli. Meclis eski haline kavuşturulmalı" dedi.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 09:53
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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adil adil

15 temmuz başarısızlığından rahatsız olan İki tür insan var darbeciler ve derbecileri sevenler.

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 11:57
Tolga Tolga

vatan hainleri=CHP

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 11:44
abdusselam abdusselam

bu kılıçdaroğlunun işine gelmez çünkü darbeci hainler başarılı olsaydı ilk kutlayan olurdu bu chp den bi cacık olmadı bundan sonrada olmaz çünkü bunların işi gücü ülkede kaos yaşamak bundan besleniyorlar

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evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 11:31
vatansever vatansever

BİZDE ONDAN RAHATSIZIZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 10:50
ayhan ayhan

seni kukla olarak getirdiler o makama yine kulagini cektiler degilmi k.k fabrika ayarina dondun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.09.2016 10:43
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