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korkuttu

Katil arılar korkuttu
İtalya'dan gemilerle 'ya gelen hızla yayılıyor. Uludağ'da 20 bin tane ağacı kurutan katil arılar yüzünden Bursa'da kestane hasadı sıkıntılı başladı. Fidyekızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, "İlk olarak gemilerle İtalya'dan Yalova'ya gelen Gal arısı Uludağ'daki kestane ağaçlarına da ulaşarak büyük zarar verdi. Bu yıl fiyatlar 7 ila 10 lira arasında olacak. Geçen sene en fazla 8 liradan satılıyordu. 20 yaşında bir kestane ağacından 80 kilo kestane hasadı yapıyoruz" diye konuştu.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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