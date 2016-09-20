Katil arılar korkuttu

İtalya'dan gemilerle Yalova'ya gelen katil arılar hızla yayılıyor. Uludağ'da 20 bintane ağacı kurutan katil arılar yüzündenBursa'da kestane hasadı sıkıntılı başladı.Fidyekızık Köyü Kalkınma KooperatifiBaşkanı Ahmet Gültekin, "İlk olarakgemilerle İtalya'dan Yalova'ya gelen Galarısı Uludağ'daki kestane ağaçlarına daulaşarak büyük zarar verdi. Bu yıl fiyatlar 7 ila 10 lira arasında olacak. Geçen sene en fazla 8 liradan satılıyordu. 20 yaşında bir kestane ağacından 80 kilo kestane hasadı yapıyoruz" diye konuştu.
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