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gözaltına alındı

/'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce görevden uzaklaştırılan İlhan, İzmir Adliyesinde gözaltına alındı.

Vali Yardımcısı FETÖden gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada daha önce görevden uzaklaştırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Suat İlhan, İzmir Adliyesi'ne gelişinde polis tarafından gözaltına alındı.

İlhan, İzmir Adliyesi Polis MerkeziAmirliğindeki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İzmir'de /'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan İzmir Vali Yardımcısı Ufuk Seçilmiş ile Menderes Kaymakamı Ahmet Ufuk Hasçakal gözaltına alınmış, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakılmışlardı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı 11:17
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