Hız tutkusu engel tanımadı

İzmir Çiğli'de engelli bir gencin hız tutkusu pes dedirtti. Tekerlekli sandalyesiyle trafikte diğer araçlara meydan okuyan engelli, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli bir şekilde araçların arasından geçen genç adam, rampa aşağı yaklaşık 60 kilometre hızla ilerledi. Şans eseri tehlikeli yolculuğunu kazasız atlattı.