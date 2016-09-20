Himmet karşılığı müdürlük verilmiş

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Mustafa Kaplan ile eşinin, örgüt adına para topladıkları tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında İstanbul, Erzurum, Sakarya, Düzce'nin de bulunduğu Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yakalanan bir kişiyle gözaltı sayısı 36'ya yükseldi. 6 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2008-2014 yıllarında KOSGEB Başkanı olarak görev yapan Mustafa Kaplan ve eşi ile halen görevdeki 4 daire başkanı, bazı il ve bölge müdürleri de bulunuyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde eski KOSGEB Başkanı Kaplan'ın, çalışanlardan "himmet, bağış ve kurban" adı altında topladığı paraları örgüte aktardığı, eşinin ise çalışan eşlerinden aynı şekilde para aldığı tespit edildi. Kaplan'ın, görev aldığı dönemde makam ve mevki sahibi yaptığı kişileri de "himmet" vermeye mecbur bıraktığı, vermeyenleri ise görevden aldığı iddia edildi.
Öte yandan, Kaplan'ın görev yaptığı dönemde KOSGEB'den FETÖ/PDY'ye ait firmalara çok sayıda ihale verildiği belirlendi.
Operasyonda evlerinde gözaltına alınan görevlilerin KOSGEB'deki odalarında da arama yapıldığı, dijital verilerin incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
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