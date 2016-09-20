Hangisi Kılıçdaroğlu

Esenler AtışalanıOrtaokulu'nda dündüzenlenen törenle yenieğitim-öğretim yılı açılışıgerçekleştirilirken, ilginçbir olay yaşandı... Açılışakatılanları ise kürsüye MilliEğitim Bakanlığı (MEB)Müsteşar YardımcısıAhmet Emre Bilgiliçıkınca kısa süreli birşaşkınlık yaşadı. Bilgili'ninCHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'naolağanüstü benzerliğitörene katılan herkesişaşırttı. Tören alanınagelen birçok kişi,Kemal Kılıçdaroğlu'nunyanına gittiğini sandı.Bilgili, Kılıçdaroğluolmadığıno söylediğizaman bile, bazıları "Çokşakacısınız Kemal Bey"yorumunu yaptı. Bilgili,daha önce de bu durumuyaşadığını, artık pekşaşırmadığını belirtti.
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