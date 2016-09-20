  1. Onlar bizim gururumuz
  2. 'Bab'a operasyon

Hangisi

Hangisi Kılıçdaroğlu
Esenler Atışalanı Ortaokulu'nda dün düzenlenen törenle yeni eğitim-öğretim yılı açılışı gerçekleştirilirken, ilginç bir olay yaşandı... Açılışa katılanları ise kürsüye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili çıkınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Bilgili'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olağanüstü benzerliği törene katılan herkesi şaşırttı. Tören alanına gelen birçok kişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gittiğini sandı. Bilgili, olmadığıno söylediği zaman bile, bazıları "Çok şakacısınız Kemal Bey" yorumunu yaptı. Bilgili, daha önce de bu durumu yaşadığını, artık pek şaşırmadığını belirtti.
Etiketler: ,
  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar