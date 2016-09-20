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  2. Zil çaldı hasat bitmedi

Hainler yıktı devlet yaptı

Hainler yıktı devlet yaptı
Türk ordusu vatanı bölmek isteyen bölücü terör örgütü 'yı kazdığı hendeklere ve bombalı tuzaklara gömdü. Ancak hainler alçaklıklarına ları yakıp yıkmayı da ekledi. Bu nedenle binlerce öğrenci eğitmden uzak kaldı. Devlet ise teröristlerden temizlenen ve yıkalan okulları yeniden inşaa etti. Şırnak Silopi'de 40 bin, İdil'de 25 bin öğrenci, ders başı yaptı. Hakkari Yüksekova'da ise alçakların yaktığı 11 okul onarıldı. Dün de 35 okulla birlikte eğitime başlandı.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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