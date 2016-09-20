Hainler yıktı devlet yaptı

Türk ordusu vatanı bölmek isteyen bölücü terör örgütü PKK'yı kazdığı hendeklere ve bombalı tuzaklara gömdü. Ancak hainler alçaklıklarına okulları yakıp yıkmayı da ekledi. Bu nedenle binlerce öğrenci eğitmden uzak kaldı. Devlet ise teröristlerden temizlenen ve yıkalan okulları yeniden inşaa etti. Şırnak Silopi'de40 bin, İdil'de 25 binöğrenci, ders başı yaptı.Hakkari Yüksekova'daise alçakların yaktığı 11okul onarıldı. Dün de 35okulla birlikte eğitimebaşlandı.
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