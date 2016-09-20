  1. FETÖ'nün karanlık yüzü!
  2. Paraya tapanlar

Gülen'den kripto militanlarına yeni talimat

İstihbarat birimleri yakalanmak üzere olan veya gözaltındaki ’cülerin tutuklanmaktan kurtulmak için uyguladığı taktiği deşifre etti. Örgüt elebaşısının kripto elemanlarına “FETÖ’ye lanet okuyun ve vatansever numarası yapın” diye talimat verdiği belirlendi

Gülenden kripto militanlarına yeni talimat
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbe girişimi soruşturmasında operasyonlar aralıksız sürüyor. Devletin tüm kademelerine sızmış örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine konulurken, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'dan yeni talimatlar geldiği istihbarat birimlerince ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri ve imamlarla bağlantılı olan FETÖ'cü "kripto" yöneticilere iletilen talimatlarda yakalanan üyelerin kendilerini gizlemeleri ve tutuklanmaktan kurtulmaları için izleyecekleri yöntemlere dikkat çekildi.

"FETÖ'YE BELA OKUYUN"
Yakalanması muhtemel olan ve yakalanan örgüt elemanlarına, "15 Temmuz darbe girişiminde rol alan asker ve polisleri lanetleyin. Onların vatan haini olduğunu söyleyin" denildi. Devlet ve hükümet lehine savunma yapmaları istenerek, "Vatan ve bayrak ifadelerini sık sık vurgulayın. Kendinizi vatansever ve dindar gösterin. Cemaat ve tarikat bağlantılarını kabul etmeyin. Gerekirse FETÖ'ye bela okuyun" şeklinde telkinlerde bulunulduğu belirtildi.

YİNE DUYGU SÖMÜRÜSÜ...
FETÖ elemanlarından teröre beddua etmeleri, muhafazakar bir aile yapısına sahip olduklarını, vatana millete hayırlı evlat yetiştirmekten başka gayelerinin bulunmadığını söylemelerinin de istendiği kaydedildi.


Yüksel TEMEL/SABAH
Etiketler:
  • 20 Eylül 2016, Salı 01:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar