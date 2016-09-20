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Görünmez kaza

’nı duyunca yol ortasında saygı duruşuna geçti. Karşıdan gelen otomobil de az kalsın üzerinden geçiyordu...

Görünmez kaza
Manisa'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Akhisar Belediye Spor-Beşiktaş maçı öncesinde okunan 'nı duyan Tuncay Zeyrek, yol ortasında saygı duruşuna geçti. Bu sırada Zeyrek'e, Hasan G.'nin (71) kullandığı otomobil çarptı. Olay yerine çağrılan acil servis ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı gören vatandaşlar "İntihara kalkıştı sandık. Marş için durduğu aklımızın ucundan geçmedi" diye konuştu.
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  • 20 Eylül 2016, Salı
  • Gazete
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