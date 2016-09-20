Görünmez kaza

Manisa'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Akhisar Belediye Spor-Beşiktaş maçı öncesinde okunan İstiklal Marşı'nı duyan Tuncay Zeyrek, yol ortasındasaygı duruşuna geçti. Bu sıradaZeyrek'e, Hasan G.'nin (71)kullandığı otomobil çarptı. Olayyerine çağrılan acil servis ekipleriyaralı adama ilk müdahaleyiyaptıktan sonra Manisa DevletHastanesi'ne kaldırdı. Olayı gören vatandaşlar "İntihara kalkıştı sandık. Marş için durduğu aklımızın ucundan geçmedi" diye konuştu.
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